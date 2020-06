Pareja: “La fecha del 6 de septiembre tiene que ser vista como una fecha referencial pero no definitiva”

La Paz, Bolivia

El politólogo, Franklin Pareja, en entrevista con El Mañanero se refirió a la promulgación de la ley que establece como fecha de elecciones generales el 6 de septiembre. Pareja señalo que si bien la fecha está establecida, esta tiene que ser vista como referencial.

“La fecha del 6 de septiembre tiene que ser vista como una fecha referencial pero no definitiva”, “Está claro que en este momento la Sra. Añez está prácticamente secuestrada por la Asamblea Legislativa Plurinacional que tiene el poder, tenemos un gobierno que no tiene poder y tenemos una Asamblea Legislativa que quiere restaurar el poder perdido y que en una intensa actividad política nuevamente se coacciona…”, señalo el politólogo.

Explicó que se ha producido una tensión entre los cálculos políticos de los otros frentes políticos y que este será el panorama de aquí en adelante.

“Se ha producido una tensión entre los cálculos políticos entre Juntos, Comunidad Ciudadana, el MAS y eventualmente Creemos, creo que esto va a ser la tónica de aquí en adelante…”, explicó Pareja.

Así mismo señalo que la mandataria está recibiendo ataques de los otros frentes políticos como candidata pero no como presidenta.

“Recibe ataques no como presidenta, si no como candidata y esto no le va a dar tregua, lamentablemente para ella no va a tener tregua porque de todos los frentes políticos va a sufrir ataques porque está candidateando y la Asamblea Legislativa va en la perspectiva de gestión pues no le va hacer la vida fácil”, afirmo el politólogo.