Paris Hilton confiesa los abusos que sufrió en su adolescencia

EE.UU.

La conocida actriz y cantante esta por lanzar su "This is Paris", la socialité, de 39 años, afirmó en una entrevista que fue abusada física, mental y emocionalmente en un internado, pero lo había mantenido en secreto hasta ahora que tiene este proyecto que dentro de poco expondrá al mundo.

“Enterré mi verdad durante tanto tiempo, pero estoy orgullosa de la mujer fuerte en la que me he convertido. La gente puede asumir que todo en mi vida fue fácil para mí, pero quiero mostrarle al mundo quién soy realmente”, dijo Hilton.

La empresaria habló que su estilo de vida sin control cuando era una adolescente que vivía en Nueva York causó preocupación a sus padres.

“Era muy fácil escabullirse e ir a clubes y fiestas. Mis padres eran tan estrictos que me dieron ganas de rebelarme. Me castigaban quitándome mi teléfono celular, quitando mi tarjeta de crédito, pero no funcionó”, recordó.

Sus padres acorralados por la actitud y proceder de Paris la enviaron a una variedad de internados, donde finalmente terminó en la escuela Provo Canyon en Utah durante 11 meses.

“Sabía que iba a ser peor que en cualquier otro lugar. Se suponía que iba a ser una escuela, pero las clases no eran lo principal en absoluto. Desde el momento en que me desperté hasta que me fui a la cama, pasaron todo el día gritándome en mi cara, gritándome fue tortura continua”.

En un comunicado, la institución expresó que la propiedad había sido vendida en agosto del año 2000, así que no podían comentar nada sobre la experiencia del paciente antes de este momento.

“El staff diría cosas terribles. Constantemente me hacían sentir mal y me amedrentaban. Creo que era su meta derrumbarnos. Y eran físicamente abusivos, golpeando y estrangulando. Querían inculcar miedo en los niños así estaríamos asustados de desobedecerlos”.

Tres ex compañeros de Paris Hilton aparecen en el documental, haciendo las mismas acusaciones sobre esa escuela, incluyendo que ellos eran alimentados a fuerza de medicamentos y los amarraban como castigo

“Realmente no pude hablar con mi familia, tal vez una vez cada dos o tres meses. Nos cortaban comunicación con el mundo exterior. Y cuando traté de contarles (a mis padres) una vez, me metí en tantos problemas que estaba asustada de decirlo de nuevo. Los de la escuela agarraban el teléfono o rompían mis cartas diciéndome, “Nadie va a creerte”. Y el staff le diría a mis padres que los chicos estaban mintiendo. Por lo que mis padres no tenían idea de lo que pasaba”

Finalmente, cuando Paris cumplió 18 años en 1999, ella dejó la escuela y se fue a New York, pero estaba aterrada de hablar de su experiencia con alguien.