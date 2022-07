Paro en Santa Cruz: Alcaldía no parará, Conade apoya y Gobierno ve "politización" del Censo

Cargando...

Bolivia

Luego de que la Segunda Cumbre por el Censo determinara dar un plazo al Gobierno hasta el 7 de agosto para abrogar el DS 4760 de postergación del Censo, y, de no ser atendidas sus demandas, anunciaran un paro el 8 y 9 de agosto; las reacciones no se dejaron esperar. Así, el Conade respaldó la decisión, pero Jhonny Fernández aseguró que la alcaldía no parará, sectores transportistas tampoco están de acuerdo y desde el gobierno aseguran que "Santa Cruz es más que Camacho, Creemos y cívicos".

Así, el Comité Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade) de Cochabamba expresó su absoluto y total respaldo a la medida asumida por Santa Cruz.

"Pedimos al Gobierno que escuche al pueblo boliviano, que abrogue ese decreto que modifica la fecha del Censo para el 2024. Exigimos que el Censo sea el 2023. Necesitamos una radiografía verdadera de lo que está pasando en Bolivia, pero sobre todo, un Censo transparente, oportuno con participación ciudadana, de control social. El MAS no nos genera confianza, el gobierno viene haciendo fraude y el Censo en el primer semestre de 2023 debe ser con control ciudadano", afirmó Liseth Beramendi.

Agregó que el Conade se moviliza el 21 de cada mes en demanda del Censo, entre otros pedidos.

"Es un perjuicio para todos los bolivianos. Lastimosamente tenemos que autoperjudicarnos para que el gobierno nos escuche. Si el gobierno no escucha al pueblo, ese paro no será solo de Santa Cruz, todos los bolivianos vamos a defender nuestros derechos", aseveró.

Por su lado, el alcalde Jhonny Fernández indicó que primero se debe buscar el diálogo y trabajar en la comisión técnica.

Cargando...

Santa Cruz, el país, necesita trabajar, necesita reactivación económica; el Censo va a ir, tiene que ir, a todos nos beneficia. El Gobierno los invitó, hay una comisión técnica nacional, ahora hay que trabajar con la comisión técnica local. Vamos a tener que seleccionar los mejores técnicos que tengamos, especialistas en esta materia, dejar de contaminar políticamente esta situación porque sino vamos a retrasar y perder tiempo. Hay que esperar resultados positivos", dijo.

Asimismo, aseguró que nunca estuvo de acuerdo en seguir con paros.

"Estamos saliendo de una situación incómoda, hay mucha gente que recién está pudiendo levantarse de la pandemia y seguir con paros no es bueno. Por eso, hay que hacer los esfuerzos técnicos para que el Censo se haga lo más pronto posible", complementó.

A su vez, Mario Guerrero, dirigente del transporte urbano, indicó que su sector rechaza el paro por el perjuicio que representaría para el país. Además, esperan resultados positivos en la reunión del Gobierno con los rectores de las universidades.

"Es un perjuicio para la gente más pobre, que vive de su trabajo propio, como el sector de transporte. Más del 80% de la población no recibe sueldo fijo. Con la demanda del Censo estamos totalmente de acuerdo", aseveró.

Viceministra de Comunicación: "hay una decisión que es la despolitización del proceso censal"

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó ayer que Santa Cruz “es más” que ciertos políticos afincados en Creemos, en el Comité Cívico y el gobernador Fernando Camacho.

“No son todos los actores (que están en las reuniones del Comité Interinstitucional) por lo que hemos visto en la última participación, hemos visto a Camacho, Creemos, cívicos, Santa cruz es más, entonces hay que ver eso”, afirmó la viceministra, según reportó la agencia ABI.

Alcón advirtió que hay una percepción de que están quedando “aislados y reducidos” por las posiciones que asumen en defensa del censo. Citó el caso del alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, que se excluyó de la reunión del Comité Interinstitucional.

Cargando...

Basada en esos hechos, la viceministra señaló que “hay dos caminos en el país”: uno es la despolitización del proceso censal, como lo asumieron los ocho gobernadores, los alcaldes, los rectores y dirigentes de las organizaciones sociales del país; y el otra es la desinformación, el enfrentamiento y la paralización.

“Hay una decisión que es la despolitización del Censo de Población y Vivienda y lo despolitizamos a través del diálogo, ¿Cómo se genera el diálogo? con esa predisposición de escuchar, de escuchar las recomendaciones y, a partir de ello, avanzar con este enfoque técnico”, afirmó.

La Comisión Técnica del Instituto Nacional de Estadística (INE) se iniciará la próxima semana en Santa Cruz con equipos de la gobernación, municipios y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM). Además, especialistas del INE se reunirán con el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana el jueves 4 de agosto, para avanzar en la socialización del trabajo sobre la encuesta nacional.