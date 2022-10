Pasajero del bus que se accidentó en Chocolatal: "Le rogamos que bajara la velocidad, pero no hizo caso"

Cochabamba, Bolivia

El fatal accidente provocado por un bus de la empresa Expreso Reunidas que invadió carril y colisionó con un tractocamión esta madrugada en el sector de Chocolatal, kilómetro 125 de la carretera entre Cochabamba y Santa Cruz, dejó dos pasajeros fallecidos y 23 heridos. El bus había partido de Oruro y el camión iba a Cochabamba.

Dos mujeres de 33 y 63 años de edad perdieron la vida. Sus cuerpos fueron trasladados a la morgue de Villa Tunari. Las personas heridas fueron llevadas al hospital de dicha localidad y, por la gravedad, tres a la ciudad de Cochabamba, uno de ellos habría perdido incluso un ojo. Ambos conductores quedaron bajo resguardo policial.

El bus que se accidentó en Chocolatal. Fotos: STR/APG

Personal de Accidentes de Tránsito realiza la investigación del caso. Según el informe policial, el conductor habría recogido a más pasajeros de fuera de la terminal y de la carretera que no figuran en la lista oficial de viajeros.

Luego del examen de alcoholemia, se determinó que el chofer del bus, identificado como Raúl C. P., de 34 años de edad, se encontraba en total estado de ebriedad. El resultado dio 1.30g/l. Lo permitido, según Tránsito, es de 0.49 g/l. Con esta cantidad de alcohol en la sangre pasó las trancas de Oruro y Cochabamba, sin que ningún efectivo policial se lo impidiera. En cuanto al conductor del tracto camión, de 20 años de edad, el resultado dio 0.00 g/l.

Revisamos la normativa respecto a los resultados de prueba de alcoholemia:

Dos de los heridos de gravedad fueron transferidos hasta una clínica en Cochabamba.

El paciente más grave tiene TEC moderado a grave, fractura con hundimiento de cráneo y un hematoma intraparenquimatoso. Por eso, requirió de una cirugía urgente.

Estremecedor relato de un pasajero que sobrevivió al accidente

Entre los heridos que llegaron a la clínica en Cochabamba, está Darwin, que, afortunadamente, no tiene lesiones graves. Sin embargo, su hermano de 17 años y su primo de 24 años permanecen internados, pero se están recuperando. Los tres tenían que llegar a Brasil, donde habían conseguido trabajo.

El joven contó a Red Uno cómo vivió los momentos previos al accidente y la actitud que tenía el conductor.

Recordó que varias veces habló con el responsable del accidente para pedirle que reduzca la velocidad, pero este hizo caso omiso.

"Me pareció que ya era mucho exceso de velocidad. Me paré y bajé las gradas (del bus). Le dije: 'por favor chofer, baje la velocidad'. Él se puso terco y corrió más. Llegamos a una curva, yo estaba durmiendo y sentí un fuerte impacto directamente. Estaba en el piso, mi hermanito había volado afuera, por la ventana. En ese momento, me sentí mal, pero me levanté e inmediatamente salí a buscar a mi hermanito y a mi primo", agregó.