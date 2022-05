Patty acusa a Lima de "obstruir" el caso "golpe" y asegura que ahora está celoso porque le dio cátedra

Cargando...

La Paz - Bolivia

Lidia Patty, exdiputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), acusó este viernes al ministro de Justicia, Iván Lima, de obstruir el caso “golpe” y, por si fuera poco, cree que dio cátedra a la autoridad porque una mujer indígena presentó la denuncia penal por el presunto “golpe de Estado” en 2019.

La exparlamentaria estima que Lima también tenía la intención de presentar una denuncia por el caso “golpe”, pero que una mujer de pollera y abarca como ella se anticipó.

“¿Por qué un ministro tiene celos? Porque yo he empezado este proceso (del golpe), tal vez ellos querían o no procesar, en esa parte (Lima) se pone celoso. Yo una mujer indígena originaria, de abarcas, de sombrero (…) ha iniciado un proceso a estos golpistas”, declaró Patty. “Una indígena que les ha dado cátedra en la justicia”, complementó.

Patty se refirió al tema después que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no admitió la acción de inconstitucionalidad concreta que interpuso la expresidenta Jeanine Añez. El recurso puso en pausa el juicio y ahora las autoridades tendrán que reiniciar el caso “golpe II”.

Cargando...

En criterio de Patty, Lima obstruye el caso “golpe” porque no quiere que la expresidenta Áñez sea juzgada por la vía penal, sino por juicio de responsabilidades y porque sale en conferencias de prensa dando "primicias informativas", como ocurrió con la última decisión del TCP por el caso “golpe II”.

“Tal vez ellos (Lima) tenían negociados, no sé, por eso se ponen celosos, por eso me ponen en el camino (obstáculos). No puede ser que (digan la tipificación de) terrorismo y sedición lo vamos a sacar (del ámbito penal); lo mandan al Tribunal Constitucional. Ahora también, mandan a la Asamblea (Legislativa)”, indicó.

La parlamentaria también criticó a la justicia boliviana por no acelerar el proceso, dijo que en otros países ya hubieran dado una sentencia. Asimismo, señaló que por presentar la denuncia sufre persecución, y le sacan fotografías en las calles.