El presidente de la Alianza Popular, Félix Patzi, deja en manos de Mariana Prado si renuncia o no la candidatura a la vicepresidencia, debido a que varios sectores enviaron cartas a la alianza observando su participación para las elecciones generales del 17 de agosto.

Patzi dijo que llegaron varias notas de organizaciones sociales como los ponchos rojos, mineros que cuestionan la candidatura de Prado.

“Esto pasa por la voluntad de Mariana Prado, porque prácticamente ella esta inscrita en el TSE, esa situación de renuncia pasaría nuevamente por la conciencia de Mariana Prado, no hay otro camino, no se puede obligarla, no hay otra medida para sustituirla o cambiarla, ella tendría que renunciar de manera voluntaria”, dijo Patzi en rueda de prensa.

De todas formas, el dirigente político espera que se pueda generar un dialogo de los sectores sociales con Prado, para poder subsanar algunas observaciones, considerando que los tiempos son cortos para cambiar candidatos.

