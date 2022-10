"Pedimos al Gobierno que no intente apagar el fuego con gasolina", declaró el presidente del Comité Cívico

Cochabamba, Bolivia

Este jueves 28 de octubre se desarrolló una masiva marcha, encabezada por el Comité Cívico Departamental, quienes denominaron el movimiento como la gran marcha del civismo cochabambino, que salió a las calles para pedir el censo 2023 de forma digital y transparente.

Acompañados de los sonidos de petardos los movilizados llegaron hasta la Plaza Principal 14 de Septiembre, en una tarima improvisada se realizaron encendidos discursos. Participaron el Conade, asociaciones de comerciantes, ferias francas, estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), la Federación de Profesionales de Cochabamba, la Asociación de Mujeres Profesionales Universitarias, la Asociación Civil Mujeres por Bolivia, la Fedjuve y distintas OTB's.

"Pedimos al Gobierno que no intente apagar el fuego con gasolina, no estamos de acuerdo con ningún cerco, ese es un acto criminal, el cerco nos ha demostrado que lo único que hace es enfrentarnos entre bolivianos. La próxima semana después de Todos Santos tendríamos una reunión, es importante que la población cochabambina sepa que cualquier decisión se toma en consenso con todos los sectores. Un paro debe determinarse de forma unánime y de toda la institucionalidad cívica, nuestro departamento no está de acuerdo con la confrontación", aseveró el presidente cívico, Apolinar Rivera.