Pelea de colegialas: “Mi hija es víctima de bullying, le dicen que tiene cuerpo de hombre y cara de orco”

Sacaba, Cochabamba

La mamá de la adolescente que fue agredida en el colegio por dos estudiantes dijo que su hija es víctima de bullying desde hace meses, situación que se dio a conocer a las autoridades de la unidad educativa, sin embargo el tema no fue abordado correctamente y el acoso no cesó.

Lo cierto es que esta situación se arrastra desde principio de año, al enterarse de la agresión física que sufrió la menor que es golpeada por otras dos alumnas, el padre de la colegiala reaccionó de la forma menos oportuna, mediante audios de WhatsApp.

Negó que se trate de temas familiares, aseguro que no conoce a las dos menores que golpearon a su hija. "A la señora recién la conocí este año en la promoción", añadió. Luego de registrarse la pelea en el patio del colegio la estudiante fue suspendida, determinación que fue cuestionada.

Cansada del Bullying

La adolescente que fue golpeada por dos colegialas subió un video a la plataforma de Tik Tok para contar lo sucedido, dar su versión, dijo que es víctima de bullying desde hace mucho tiempo, lo único que pide es que otros estudiantes que sufren esta situación denuncien.

"Aguanté este acoso contra mi persona, la verdad no sé cuales son los motivos, recibí amenazas muy fuertes (...) Su mamá me denigra como persona, adolescente, tratando de hacerme quedar mal frente a los padres de familia. Me siento mal tanto físicamente como mentalmente. Entre las amenazas indican que van a exponerme como si fuera la peor persona. Grabé un Tik Tok para quienes sufren este flagelo no se queden callados y denuncien", declaró la adolescente.