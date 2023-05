Peritaje científico identifica al interventor de Fassil como autor de carta póstuma

Santa Cruz, Bolivia

Un peritaje científico realizado por el Instituto de Investigaciones Técnicos Científicos de la Universidad Policial (Iitcup) determinó que la letra de los dos fragmentos de la carta póstuma corresponde supuestamente al exinterventor del Banco Fassil, Carlos Alberto Colodro López.

El análisis exhaustivo de la misiva póstuma, fechada el 27 de mayo, reveló que la combinación de palabras en mayúsculas y minúsculas, junto con una mezcla de letra imprenta y carta, coincide con el estilo de escritura de Colodro. Los peritos en la materia de la unidad especializada del Iitcup llevaron a cabo estudios periciales comparativos con equipos especializados, confirmando así la autoría aparente de Colodro en la misiva.

En la primera parte de la carta, se puede leer: “Me engañaron, me dieron la espalda, me mataron. Ha llegado el momento de decir Basta a este infierno que me tocó vivir desde el 26 de abril, un mes que parecieron 100 años de sufrimiento. Sólo recibí críticas y hasta el extremo de no contestar mis llamadas, vaya uno a saber por qué”.

En otro fragmento, se expresa: “Me da tanta pena dejarlos... Me cuesta una enormidad, pero creo que la decisión tomada es la voluntad de Dios para conmigo”.