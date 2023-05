Familia de Colodro asegura que la letra de la carta póstuma no es del interventor

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El abogado de la familia de Carlos Alberto Colodro López, Jorge Valda, informó el domingo 27 de mayo que la letra de la supuesta carta póstuma encontrada tras su fallecimiento no coincide con la forma de escribir del interventor. Según Valda, la existencia de esta carta fue desconocida hasta que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, la mencionó públicamente.

“La letra y el estilo de escritura no se corresponden con los del doctor Colodro. Esto genera más dudas que claridad”, declaró el jurista. Además, agregó que la carta no fue recolectada por los investigadores policiales en la noche del trágico suceso. “Desconocemos cómo el ministro Del Castillo obtuvo esta supuesta carta”, afirmó Valda.

En la misiva en cuestión, se señalaban recriminaciones hacia altas autoridades que aparentemente habrían abandonado a Colodro durante el proceso de intervención del ex Banco Fassil. El contenido expresaba el sufrimiento vivido durante el último mes y la sensación de abandono por parte de personas que supuestamente debían brindar apoyo. El abogado resaltó que las circunstancias en las que se encontró la carta levantan sospechas, ya que la oficina donde fue hallada había sido precintada horas después de que el cuerpo fuera levantado.+

“Me engañaron, me dieron la espalda, me mataron. Ha llegado el momento de decir Basta a este infierno que me tocó vivir desde el 26 de abril, un mes que parecieron 100 años de sufrimiento. Sólo recibí críticas y hasta el extremo de no contestar mis llamadas, vaya uno a saber por qué”, señala parte de la carta.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reveló por la mañana que equipos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) encontraron elementos relevantes en el lugar del suceso para la investigación. El ministro mencionó que se encontró una carta póstuma, pero aún se está determinando si Colodro la suscribió o si fue redactada por una tercera persona.

Cargando...

“En este momento, todas las hipótesis son válidas para poder esclarecer la muerte de Carlos Colodro”, advirtió el ministro. Asimismo, informó que el gobierno se ha constituido como parte interesada en la investigación para asegurar un proceso transparente y justo.

El caso continúa generando incertidumbre y es objeto de una exhaustiva investigación por parte de las autoridades competentes, quienes buscan determinar la autenticidad de la carta póstuma y esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del interventor.