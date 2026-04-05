Viscarra fue suplente en la caída de Alianza Lima en el clásico peruano

Luego de su destacada participación con la selección boliviana en el repechaje de Monterrey, Guillermo Viscarra se reincorporó a Alianza Lima, aunque no fue considerado desde el arranque en el clásico frente a Universitario de Deportes.

El entrenador optó por Ángelo Campos Duarte en el arco, mientras que el guardameta boliviano permaneció en el banco de suplentes. El encuentro terminó con una ajustada derrota por 1-0 para el conjunto blanquiazul, en un resultado que golpea fuerte al equipo en la tabla.

La caída no solo significó perder el clásico, sino también ceder el liderato del campeonato, ahora en manos de Los Chankas, que viene sorprendiendo con su rendimiento en el torneo.

Se espera que para el próximo compromiso, Viscarra vuelva a ser tomado en cuenta dentro del equipo titular, tras ya estar plenamente integrado luego de su paso por la selección nacional.

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