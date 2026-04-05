¡Impresionante! Campeón boliviano deja sin palabras con rutina de calistenia

El atleta boliviano, ganador de oro en Dubái, realizó una demostración en Oruro y cautivó al público con su destreza.

El campeón nacional y mundial de calistenia, Gustavo Mamani, realizó una exhibición deportiva en los arenales de Cochiraya, en Oruro, donde sorprendió a los asistentes con su habilidad y dominio en esta disciplina.

Mamani, quien hace pocos meses obtuvo la medalla de oro en Dubái, se ha consolidado como uno de los referentes de la calistenia a nivel internacional, destacando en la modalidad de estilo libre.

Demostración en Oruro

Durante su presentación, el atleta ejecutó una serie de movimientos y rutinas que evidenciaron su fuerza, equilibrio y control corporal, características propias de este deporte.

La actividad reunió a varias personas que se dieron cita en el lugar, quienes observaron de cerca el talento del deportista boliviano.

Trayectoria destacada

Gustavo Mamani cuenta con una destacada trayectoria, habiendo sido campeón nacional y mundial en varias oportunidades, lo que lo posiciona entre los mejores exponentes de la calistenia en el mundo.

Su reciente logro en Dubái reafirma su nivel competitivo y su proyección internacional.

Inspiración para jóvenes

La presencia del atleta en los arenales de Cochiraya también busca motivar a jóvenes y deportistas a incursionar en la calistenia, una disciplina que gana cada vez más espacio en el país.

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