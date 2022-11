Permanece en Zoonosis: “Walfred” es el can de raza rottweiler que atacó a una mujer de 67 años

Cochabamba, Bolivia

El domingo 6 de noviembre se registró el ataque de un can en Alto Cochabamba, una mujer de 67 años se disponía a dar alimento a dos perros, cuando uno desconoció a la mujer y la atacó, causándole heridas en los miembros superiores, abdomen y muslo izquierdo tenían desgarros profundos.

De acuerdo al reporte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) la mujer estaba sola y murió desangrada por las graves heridas. El dueño de los canes, un policía, llegó al domicilio y encontró a su tía en el suelo, la llevó al Hospital Combase pero ya no pudieron hacer nada.

'Walfred' es el perro que atacó a la adulta mayor, ahora permanece en observación en instalaciones de Zoonosis, mientras duren las investigaciones. Preliminarmente se conoció que el perro no presenta cuadros de agresividad, luego del ataque, no presentó signos de violencia.

"El can estará con nosotros hasta que el Ministerio Público disponga o nos dé otro requerimiento, nos someteremos netamente a la línea investigativa. Walfred no presenta una actitud agresiva, lo he podido retirar del domicilio con total facilidad, sin necesidad de tranquilizarlo o hacer un tratamiento más invasivo. A simple vista tiene un comportamiento dócil, tiene mucho miedo, es un perro que está con mucha ansiedad", señaló el Jefe del Centro de Zoonosis, Diego Prudencio.