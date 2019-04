Intentaron adoptar el perro rottweiler llamado “Satán”

Cochabamba Cochabamba

Gonzálo Velásquez es un ciudadano que se presentó en Zoonosis, buscando adoptar a “Satán” el perro rottweiler, que habría atacado a un menor de 4 años en Cerro Verde el pasado 3 de abril.

Javier Rodríguez, responsable de Zoonosis en el municipio del Cercado, dio a conocer un informe, el cual señala que en la revisión al can de raza rottweiler no se halló ningún rastro de tejido o sangre, indicando que tiene sarro dentario y evidencia de gingivitis (inflamación de las encías).

“La verdad me mueve el cariño por los animales, soy querendón de los animalitos, es una mascota más, me da mucha pena por las circunstancias en que el perrito está acá (…) Me gustaría darle un nuevo hogar, una familia que lo pueda querer, atender y cuidar” declaró Velásquez.

Llegó con documentos en mano para solicitar la adopción, sin embargo no es policía, ni militar, por lo que sus posibilidades se reducen. Al respecto Rodríguez señaló que “Satán” no está en adopción mientras continúe el proceso de investigación de la muerte de Fernanda.

En tanto el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizará las pesquisas en el rottweiler y los otros cuatro canes que vivían en la casa de la víctima.