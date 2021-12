Personas con capacidades diferentes tienen hasta este lunes 20 para cobrar su bono

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Este lunes 20 de diciembre se vence el plazo para el cobro del bono para las personas con capacidades diferentes. El secretario Municipal de Desarrollo Humano, Raschid Guardia, hizo el llamado a la comunidad, invitando a estas personas a acudir a las entidades financieras para retirar su beneficio.

La autoridad aclaró que son más de mil, las personas que no han asistido a cobrar e indicó que si no asisten a retirar su bono, lo perderán, ya que este será revertido al Tesoro General de la Nación. También informó que aquellos que tienen un monto acumulativo de sus bonos que no pudieron cobrar en meses pasados, este es el momento para retirarlo en su totalidad.

Los beneficiarios pueden acceder al pago portando su carnet de discapacidad, además de la cédula de identidad y en caso de tener un tutor, su documentación.