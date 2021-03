Perú: Joven realiza su tesis sobre la muerte de su mascota

El amor hacia los animales sin lugar a dudas es incalculable. Muchas mascotas han marcado nuestra vida y cuando mueren sentimos un gran vacío por el amor incondicional que ellos nos dieron.

La historia de Walter Pequeño Salas conmueve en redes sociales, él es un joven estudiante de la carrera de Psicología en Perú quien decidió realizar su tesis sobre la muerte de su amada mascota llamada Capitán Morgan.

Walter tras la gran pérdida de su amada mascota decidió analizar lo que viven los dueños de perros o gatos cuando estos mueren y así honrar la memoria de Capitán Morgan.

“La idea nació cuando perdí a mi mejor amigo. El Capitán Morgan se fue de mi vida dejando un gran vacío en mí, que ninguna otra persona ni mascota podría llenar. Las cosas que sentí cuando murió, lo difícil que fue aceptar que no lo vería de nuevo y debía adaptarme a la vida sin él (…) Si mi duelo era significativo ¿Por qué había personas que me decían que solo era un perro o que no era para tanto? Poco a poco fui dándole forma a la idea, viendo otros casos de personas que perdían a sus mascotas e indagando en lo que sentían, cómo algunos podían reconocer abiertamente su duelo y otros preferían vivirlo en silencio”, dijo el tesista a través de su cuenta de Facebook al momento de socializar su documento académico.