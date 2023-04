“Pido disculpas a la familia, nada más”, dijo el autor confeso del asesinato del sargento Mendoza

El autor confeso del asesinato del sargento Oliver Mendoza, Ovidio Robles, pidió disculpas a la familia del fallecido antes de iniciar su audiencia de medidas cautelares este jueves 6 de abril en el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal del municipio de La Guardia, en Santa Cruz.

“Pido disculpas a la familia, nada más”, dijo antes de iniciar su audiencia. Además, Robles afirmó que “su esposa no tiene nada que ver en el hecho”, aclarando su situación en el caso.

El principal acusado del asesinato de Mendoza aceptó someterse a un procedimiento abreviado, donde el Ministerio Público pedirá que sea recluido por un lapso de 30 años en el Penal de Máxima Seguridad de Palmasola sin derecho a indulto.

Recordemos que el martes 4 de abril, una banda de criminales atacó a balazos a efectivos policiales que realizaban un operativo de control en El Mirador del municipio de La Guardia, teniendo como víctima fatal al sargento Mendoza.

Tras salir a la luz el hecho de sangre, la Policía realizó varios operativos de control en la zona Sur de la ciudad tras el hecho de sangre, logrando aprehender a seis personas, mientras que Robles fue capturado en la zona de la Pampa de la Isla.

Por su parte, el fiscal Departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, explicó la pasada jornada (martes 5 de abril) que “se suscribió un acuerdo de procedimiento abreviado por 30 años sin derecho a indulto para el señor Ovidio Robles, el principal autor del asesinato y robo agravado”.

En tanto, la familia del sargento Mendoza está en shock tras su muerte trágica el pasado martes 4 de abril en El Mirador de La Guardia. A pesar de los esfuerzos de las autoridades para esclarecer el caso, la viuda del uniformado, Estefany Frías, no cree en la investigación y exige que se realice la prueba de guantelete a los camaradas que acompañaban al sargento durante su muerte.

La esposa de Mendoza asegura que los dos hombres que estaban con su marido durante el tiroteo aún no han sido encontrados, lo que ha generado sospechas sobre su posible implicación en el asesinato del sargento. “No les creo nada. No puede ser que a mi marido lo hayan matado a 80 centímetros de distancia y no haya salido la bala de su cabeza”, declaró Frías.