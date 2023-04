Santa Cruz, Bolivia

La familia del sargento de policía Oliver Mendoza está en shock tras su muerte trágica el pasado martes 4 de abril en El Mirador de La Guardia. A pesar de los esfuerzos de las autoridades para esclarecer el caso, la viuda del uniformado, Estefany Frías, no cree en la investigación y exige que se realice la prueba de guantelete a los camaradas que acompañaban al sargento durante su muerte.

La esposa de Mendoza asegura que los dos hombres que estaban con su marido durante el tiroteo aún no han sido encontrados, lo que ha generado sospechas sobre su posible implicación en el asesinato del sargento. “No les creo nada. No puede ser que a mi marido lo hayan matado a 80 centímetros de distancia y no haya salido la bala de su cabeza”, declaró Frías.