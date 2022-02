“Pienso que esto es un sueño”, manifestó el padre de los niños que fueron asesinados por su esposa

El Alto

Marcelino Laura, padre de los dos niños que fueron asesinados por su madre en la zona Athipiri de la ciudad de El Alto, relató su última conversación con sus hijos, antes del trágico hecho.

“En la noche cuando le di cena a mi hijo, él me dijo gracias papi ahora me voy a dormir, yo le dije ya hijo, en la mañana yo los dejé durmiendo a los dos”, manifestó Laura.

Según refiere el hombre su esposa tenía un carácter cambiante, y siempre lo amenazaba con que se mataría ella y a sus hijos, sin embargo, él no creyó que sería capaz de terminar con sus vidas.

El padre de los menores afirmó que su esposa se deprimía con facilidad, estaba muy mal cuando se fracturó la pierna, y sufrió depresión cuando les pidieron que desalojen la casa donde vivían, puesto que el dueño la vendió.

“Ella tenía depresión y pena, decía donde me voy a ir, donde me voy a mudar. Ella se molestaba de su accidente de su pierna, decía que ya no servía”, agregó Laura.