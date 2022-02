“Mamita ayúdame, tengo miedo” dijo la niña antes de ser lanzada de un segundo piso por su padre

La Paz

Una vecina de la calle Santos Machicado, de la zona de San Pedro, relató este martes en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda, el desgarrador momento, cuando la niña pedía auxilio, antes de ser apuñalada y posteriormente lanzada de un segundo piso de un edificio, por su propio padre.

Según el relato, los vecinos se alarmaron debido a los gritos de una mujer quien pedía ayuda, cuando se dieron cuenta que un hombre se encontraba en la ventana sosteniendo en su brazo a una menor, el sujeto amenazaba con lanzar a la niña.

“Nosotros despertamos porque escuchamos a una señora gritar, al observar vimos que era el tipo sujetando a la niña en la ventana, le decían no hagas eso cálmate, incluso su madre de él que estaba ahí abajo porque no la dejaban entrar al departamento, le decía hijito Fernando no hagas eso a la wawa, está haciendo frio mira está lloviendo y él no entendía”, aseveró la vecina.