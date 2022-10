Policía ebrio que disparó contra una mujer taxista por no llevarlo fue enviado a la cárcel

Cargando...

Tarija - Bolivia

El policía que disparó contra una mujer taxista fue enviado con detención preventiva al penal de Morros Blancos de Tarija.

El efectivo fue imputado por los delitos de tentativa de homicidio, incumplimiento de deberes, debido a que dejó sus labores e hizo uso del arma oficial.

El hecho ocurrió la madrugada del miércoles cuando la conductora no quiso alzar como pasajero al efectivo ya que se encontraban en estado de ebriedad; esto provocó la furia del uniformado que decidió disparar contra la propietaria del motorizado. La víctima, Vicenta Romero, continúa internada en el hospital San Juan de Dios de Tarija, debido a que aún tiene el proyectil en el muslo.

En una entrevista con el programa Que No Me Pierda, la mujer denunció que una patrulla policial pasó por el lugar donde ocurrió el hecho y no le brindó el auxilio correspondiente por lo que tuvo que empezar a gritar para que un grupo de jóvenes la socorrieran.

Estos efectivos también fueron cautelados por los delitos de encubrimiento, incumplimiento de deberes y complicidad. El juez los benefició con medidas sustitutivas.

