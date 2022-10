Taxista baleada por un policía ebrio: “Me abrió la puerta y me apuntó con el arma"

Tarija - Bolivia

Vicenta Romero, la taxista que fue baleada por un efectivo de la Policía que se encontraba en estado de ebriedad, relató como sucedió el hecho en el Programa Que No Me Pierda.

La mujer dijo que el uniformado hizo uso de su arma de fuego porque se negó a levantarlo como pasajero.

"Estaba saliendo de la lavandería, cuando veo al policía que estaba ebrio y con su arma en la mano; no lo quise levantar así que avancé, cuando de repente sentí el impacto en la pierna izquierda. Empecé a gritar, tocar bocina y justo llega el mismo policía, me abrió la puerta del copiloto, me apunta con su arma y empieza a golpear el parabrisas. Yo lo único que hice fue pedirle por favor porque me dolía mucho la pierna", relató la víctima bastante afectada por lo que vivió la madrugada de este miércoles.