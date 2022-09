"Por 70 bolivianos apuñalaron y mataron a un adulto mayor": Lo hicieron para robarle su celular y comprarse más alcohol

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Aprehendieron a los dos motoladrones que apuñalaron a un adulto mayor de 60 años en la zona del Temporal, el pasado 14 de septiembre, la víctima murió desangrada unos minutos después del ataque. Los atracadores le sustrajeron el celular, confesaron que actuaron en estado de ebriedad y robaron para comprarse más alcohol.

En las imágenes captadas por cámaras de seguridad, la víctima camina con mucha dificultad y se tambalea, poco a poco se desangra y desploma unos minutos después del ataque. Desde la Policía indicaron que se trata de un hombre que se dedicaba al comercio.

La víctima fue apuñalada en el glúteo, lo que produjo que se desangrara en cuestión de minutos. Este jueves 22 de septiembre el grupo del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) logró aprehenderlos, quienes realizaron una tarea de vigilancia al domicilio de los sindicados, que fueron identificados.

"Se ha podido realizar la aprehensión de los mismos, los dos antisociales al percatarse que eran seguidos por oficiales de la Policía, ingresaron de forma violenta a su domicilio, siendo perseguidos por los uniformados. Esta motocicleta ha sido ubicada en el momento de los hechos, se realizó el ruteo a través de las cámaras de seguridad", informó el Comandante Departamental de la Policía, Cnl. Erick Holguín.

Personal de la policía secuestró la motocicleta, cuatro chamarras (una con el logo de EMSA), varios armas punzocortantes y celulares. Los dos delincuentes son hermanos, luego de robar el celular a la víctima lo vendieron por Bs. 70, para comprar más alcohol y seguir bebiendo.

"A mi esposo me lo han matado, me ha dejado con mis hijos. ¡Que paguen, estos malditos! Pido cárcel de 30 años, exijo justicia, me quitaron a mi compañero de vida", dijo en medio de lágrimas la esposa de la víctima.