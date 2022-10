“Por falta de una cama mi papá falleció en un hospital”: Hija denuncia supuesta negligencia médica

Santa Cruz, Bolivia

Un hombre que sufrió un accidente en la localidad de Camiri, perdió la vida en el hospital San Juan de Dios producto de la falta de atención Médica. Los familiares piden una investigación, puesto que el accidente aparentemente no habría sido reportado, desconociendo el hecho que provocó la muerte de la víctima.

“Estuvo sin asistencia médica durante cinco días, no nos dijeron que él tenía fracturas en las costillas y que los pulmones estaban dañados”, contó la hija de la víctima.

“Por la falta de camas que no hubo en el hospital , por falta de una cama a mi papá no lo pudieron operar y a falta de un cirujano de tórax que no lo pudimos encontrar, mi papá falleció”, dijo entre lágrimas la mujer.