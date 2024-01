"¿Por qué me han hecho esto a mí?": Piden ayuda para joven que fue quemado por delincuentes

La Paz, Bolivia

Totalmente desconsolada se encuentra la familia de Brian, un joven de 22 años que fue atacado por antisociales, que le prendieron fuego y lo dejaron gravemente herido. Necesitan ayuda para poder continuar con su tratamiento.

La mayor parte del cuerpo de Brian cuenta con quemaduras de segundo grado, y fue trasladado al área de quemados.

“El doctor me dijo que es de segundo grado pero parece que es más, su brazo derecho está bien quemado eta, la enfermerita me dijo que está mal su brazo, ya no tiene uñitas”, dice la tía de la víctima.