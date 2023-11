“¡Por segunda vez!”: Explosión destruye un taller de reparación de radiadores en Mairana

Santa Cruz, Bolivia

Una explosión sacudió nuevamente el taller de reparación de radiadores ubicado en la avenida Avaroa, en el municipio de Mairana, en el departamento de Santa Cruz. Esta explosión representa la segunda vez que este establecimiento ha sido blanco de un ataque que dejó daños significativos en su infraestructura y herramientas de trabajo.

El incidente se produjo la madrugada de este miércoles, cuando un artefacto explosivo fue detonado en las inmediaciones del taller. El propietario del taller, quien sufrió pérdidas materiales considerables en la primera explosión, declaró: “Ocurrió a las 03:00 de este miércoles, por segunda vez sucedió, volvieron a tirar dinamita. Llamé a la Policía y no han hecho nada hasta el momento. La primera vez me lo dejaron todo a mí y que yo lo investigue, pero como soy de escasos recursos no pude hacer nada y solo puse una cámara y tampoco quiero revisar las imágenes de la cámara”.