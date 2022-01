Presidente de Perú propone consulta ciudadana sobre mar para Bolivia

El presidente de Perú, Pedro Castillo, manifestó que está dispuesto a realizar una consulta ciudadana para que los peruanos decidan si otorgan una salida al mar a Bolivia, aunque aclaró: “No estoy diciendo que le voy a dar el mar a Bolivia”.

El Jefe de Estado peruano, entrevistado por Fernando del Rincón, admitió haber gritado “mar para Bolivia” en una oportunidad en 2018, cuando participó en un evento sindical en el país, reseñó La República.

“No lo dije como presidente, es una idea” , aclaró no obstante el mandatario ante la insistencia del periodista.

Además, el jefe de Estado destacó que se realizará lo que “los pueblos claman”. Agregó que se debe “vivir” las fronteras para conocer las “grandes necesidades”.

En ese sentido, Pedro Castillo resaltó que “no solo hay que abrir las fronteras, hay que vivir las fronteras”. “Veamos las fronteras, hay grandes necesidades y entonces por qué poner una barrera”, puntualizó.

No obstante, aseguró que su intención no es dar acceso al mar a Bolivia. “Mi intención no es (darle mar a Bolivia). Cuando hemos ido a Bolivia, había la propuesta de traer el gas de Bolivia para el sur del país. Dígame, ¿está en contra el país?”, concluyó.