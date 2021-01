Presidente del concejo de Cocapata fue obligado a vestir pollera

Cochabamba, Bolivia

Militantes del Movimiento al Socialismo (MAS), desde el día martes 26 de enero se movilizaron realizando bloqueos en la carretera al occidente del país a la altura del Puente Viloma, protestando por un presunto “dedazo” al elegir a los candidatos.

La policía en estas dos oportunidades despejó la vía, ante la negativa de los afines al MAS de retirar la medida de presión. A gritos indicaron que uno de los candidatos elegidos por consenso no estaba en la lista para alcalde y que en su lugar pusieron a otra persona.

Padilla se habría comprometido a que el alcalde Darío Cabrera llegaría hasta estas oficinas, pero al no llegar los comunarios lo ataron a un pilar, la gente sostenía sus manos por detrás.

“No todos somos iguales. Es cierto que me han colocado una pollera porque me comprometí a que el alcalde se haría presente en la oficina, pero él estaba haciendo trabajos técnicos y por eso no pudo y tal vez eso no entendió la gente”, declaró a los medios.