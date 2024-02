Productores esperan diésel para no retrasar la cosecha

Cargando...

Santa Cruz

Los productores están a la espera de que se normalice el abastecimiento de diésel en el departamento. Desde la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), indicaron que es importante contar con el combustible para asegurar el inicio de la cosecha de soya.

La preocupación por el difícil acceso al diésel fue dada a conocer por José Luis Farah, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), en una conferencia de prensa, la pasada semana, donde advirtió que de continuar el problema se afectaría la oferta de los productos agropecuarios.

En este sentido, el Gerente General de Anapo, Jaime Hernández, informó a la Red Uno Digital que se está coordinando con YPFB para que se aumente la asignación de diésel principalmente para clientes directos y grandes consumidores agropecuarios que son los más afectados.

“YPFB se ha comprometido a aumentar la entrega de diésel. Estamos a la expectativa del cumplimiento de entrega del combustible”, puntualizó Hernández.

El representante de Anapo, explicó que el difícil acceso al diésel, durante los bloqueos perjudicaron a los productores al no poder comprar el cupo mensual asignado. “Si no lo hacen pierden la asignación, lo que puede ocasionar que no cuenten con el suficiente diésel para la cosecha de verano que comenzará a partir de marzo”, argumentó.

Por su parte, desde YPFB, informó a un medio de comunicación local, que se cuenta con 40 millones de litros entre gasolina y diésel almacenados y desde que se levantaron los bloqueos, el carburante sale con normalidad.