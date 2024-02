Escasez de dólares ponen en “jaque” al sector exportador

Cargando...

Santa Cruz

A 16 días de bloqueos en el eje troncal de Bolivia, las millonarias pérdidas, debido a los bloqueos, y sobre todo la escasez de dólares que se agudizó en el país, ha puesto en “jaque” a los exportadores que necesitan acceder a esta divisa para poder financiar la importación de materiales de insumo para continuar produciendo.

“Una de las consecuencias de los bloqueos es contar con menos divisas en el país”, aseveró Gary Rodríguez, gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), al ser consultado por la Red Uno Digital.

En este sentido, Oswaldo Barriga, presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex) manifestó que, para su sector, el tener acceso al dólar es primordial para producir. “La agroindustria, base de las exportaciones no tradicionales, requiere importar insumos del exterior, para lo cual requiere divisas. Por lo tanto, se ha visto afectada por esta situación al igual que el resto de sectores productivos”, afirmó el exportador.

Otra afectación que dejan los bloqueos es el “deterioro de la imagen – país en el exterior afectando la venta de productos tangibles y al turismo que es otra forma de exportación”, aseguró Rodríguez

Los exportadores dieron a conocer que por día de bloqueo se dejaron de exportar $us 4.14 millones en productos, si bien, esta cifra “no está perdida”, son las multas, las que generan mayores pérdidas en el sector que debe pagar entre $us 25.000 a $us 120.000 en multas al día por no llevar la mercadería a los puertos.

Piden limpiar las carreteras

Desde la Cadex explicaron que, “una vez levantados los bloqueos, es importante no solo la limpieza de las carreteras, sino la agilización de los pasos de frontera y liberación de camiones con carga de importación, así como agilizar la rotación de camiones para paliar los cortes a las cadenas logísticas.