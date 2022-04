¿Protección al narcotráfico? Un exdirector de Umopar denuncia a comandantes nacionales y a un viceministro

Cochabamba, Bolivia

Un exjefe de Umopar Chapare presentó ayer una denuncia formal en la Fiscalía contra el Comandante Nacional de Umopar. Además, en el documento menciona al viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani Espíndola, y al Director Nacional de la FELCN, José María Velasco, porque le habrían impedido intervenir fábricas de droga en Valle Sacta.

La denuncia es por los delitos de cohecho pasivo propio, uso indebido de influencias, concusión, resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes. Además, solicita medidas cautelares y emitir orden de citación.

El teniente coronel Yerko Terán, quien hace la denuncia, cuenta que, el 25 de marzo, por la madrugada, identificaron cuatro fábricas y un megalaboratorio que eran de narcotraficantes "peces gordos" colombianos. Este hecho le sorprendió y fue cuando habría recibido varias llamadas del Cnl. Jaime Arancibia, Comandante Nacional de Umopar, para no realizar la intervención del lugar.

"Me ordenó de manera compulsiva, nerviosa y con un tono muy amenazante con las siguientes palabras: 'Salgan del lugar, no toquen nada, no quemen nada, salgan de ahí' e inclusive utilizó la terminología policial 'exfiltren'", se lee en el documento presentado ante la Fiscalía.