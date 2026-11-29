El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, pidió a los transportistas esperar la actualización del precio del diésel prevista para este lunes antes de asumir medidas de presión, debido a que el nuevo mecanismo de cálculo establece variaciones semanales en función del comportamiento del mercado internacional.

"Yo esperaría a ver qué pasa con el precio del diésel el día lunes para realmente tomar medidas", manifestó la autoridad, al señalar que primero se debe observar cómo incide el precio internacional en la fórmula aplicada por el Estado boliviano.

"¿Qué pasa si el diésel baja de precio? No tendría sentido la medida", sostuvo Zamora, quien pidió paciencia al sector y consideró que es necesario conocer el nuevo precio antes de definir las acciones.

Transporte mantiene anuncio de paro

Pese al llamado del ministro, la dirigencia del transporte de La Paz ratificó el paro indefinido movilizado a nivel nacional desde este lunes. El sector condicionó cualquier diálogo con el Gobierno a la abrogación del Decreto Supremo 5716 y a dejar sin efecto la última disposición de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Edson Valdez, dirigente del sector, afirmó que la Confederación no recibió una invitación oficial para participar en la reunión convocada por el Gobierno para hoy a las 10:00, en el Ministerio de Obras Públicas. Indicó que los transportistas conocieron la convocatoria únicamente a través de los medios de comunicación.

"Reiteramos, no se va a asistir mientras no haya la abrogación del decreto y la resolución última de la ANH", sostuvo Valdez, al ratificar que la medida de presión continúa en pie.