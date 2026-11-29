El ministro de Trabajo, William Bascopé, convocó al sector del transporte a instalar una mesa de diálogo este domingo en La Paz, luego de que los transportistas de todo el país ratificaran el paro anunciado para el lunes.

La autoridad reiteró que el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de diálogo e invitó a los representantes del sector a participar en el encuentro, en el que podrán exponer sus demandas y planteamientos.

“Lo mejor en estas situaciones es sentarnos y entablar una conversación, que expongan sus puntos de vista, sus criterios, los debatamos, los discutamos, los revisemos y, obviamente, siempre se tiene que llegar a un acuerdo”, manifestó Bascopé.

El ministro pidió priorizar los intereses del país por encima de los de un solo sector y advirtió que las movilizaciones y confrontaciones pueden generar mayores conflictos.

En ese sentido, insistió en que no es necesario recurrir a medidas de presión cuando existe la posibilidad de resolver las diferencias mediante el diálogo.

Asimismo, recordó las consecuencias económicas de los 53 días de bloqueo registrados anteriormente, que, según indicó, provocaron el cierre de negocios y afectaciones en los sectores turístico, industrial, gremial y del transporte, además de la pérdida de fuentes laborales.

“No tenemos que cometer los errores del pasado”, sostuvo Bascopé, al reiterar la invitación del Gobierno, a nombre del presidente Rodrigo Paz, para que los transportistas asistan a la mesa de diálogo.