El hallazgo de un cuerpo dentro de dos bolsas de yute negras causó preocupación e indignación entre los habitantes de inmediaciones de la comunidad ayorea, sobre la avenida Jenecherú, en Santa Cruz de la Sierra.

El hecho se registró este sábado 28 de noviembre. Según las versiones de testigos y vecinos de la zona, el cuerpo correspondería a un hombre.

De acuerdo con el relato de un dirigente ayoreo, una movilidad llegó hasta el lugar y dejó el cuerpo cerca del domicilio de la víctima. Según su versión, el vehículo sería un minibús y posteriormente se retiró de la zona.

El representante señaló que el hombre tendría aproximadamente 40 años y pertenecería a la comunidad ayorea. Además, explicó que había salido a trabajar con una persona particular en el municipio de Cabezas.

"¿Cómo van a botar el cuerpo así como un animal? Es un hombre. Queremos llegar a pedir a la autoridad competente que pueda investigar este caso, porque no puede ser que el día de mañana le suceda a otro hermano ayoreo", manifestó el dirigente.

Piden identificar a quienes trasladaron el cuerpo

El representante de la comunidad pidió a las autoridades investigar quiénes trasladaron el cadáver y por qué lo dejaron en inmediaciones del domicilio de la víctima.

Asimismo, expresó su preocupación por la forma en que encontraron el cuerpo y solicitó esclarecer las circunstancias de su muerte.

Tras recibir la alerta, efectivos policiales acudieron al lugar y solicitaron la intervención de personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), de la División de Homicidios, para realizar el levantamiento legal e iniciar las investigaciones.