El streaming ‘Soy Carnaval’, una propuesta de Los Tremendazos, Coronadores del Carnaval 2027, prepara su segundo episodio con la participación de reconocidas figuras de la fiesta grande cruceña.

En esta nueva entrega, que se transmitirá este domingo, estarán como invitadas las exreinas del Carnaval Davinia Fernández y Verónica Larrieu, además de Alfredo Solares, quienes compartirán este espacio dedicado a las tradiciones y novedades de la celebración carnavalera.





El programa cuenta con la conducción de Ximena Zalzer e Ian Vega, quienes estarán a cargo de los diferentes segmentos durante la transmisión.

‘Soy Carnaval’ podrá verse desde las 21:00 a través de la señal de Red Uno, Xona Streaming y la página web reduno.com.bo, como parte de las actividades previas al Carnaval Cruceño 2027.