Cochabamba también acatará el paro nacional del transporte convocado para este lunes. El Ejecutivo del Transporte Federado, José Orellana, confirmó que la medida contará con la participación de los distintos sectores del servicio público de pasajeros, entre ellos el transporte libre, taxistas y el transporte sindicalizado.

Orellana señaló que la decisión responde a las determinaciones asumidas en el ampliado nacional y que la federación departamental se sumará a la movilización. Asimismo, expresó dudas sobre la participación de la dirigencia nacional en el diálogo convocado por el Gobierno para este domingo a las 10:00, debido al incumplimiento de acuerdos anteriores.

El dirigente sostuvo que el Gobierno todavía tiene tiempo para atender las demandas del sector y evitar las medidas de presión. Entre los principales pedidos mencionó la abrogación del decreto supremo que establece la fórmula de cálculo del precio de los combustibles en función del mercado internacional y dejar sin efecto el reajuste del precio del diésel dispuesto mediante una resolución de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Advierten impacto en los precios

Orellana afirmó que el incremento del costo del combustible repercute en los gastos del transporte y en el precio de los productos de la canasta familiar, además de los repuestos y otros insumos.

"Todo se eleva, todo se eleva en los precios de la canasta familiar, el tema del precio de los repuestos", manifestó. También mencionó el incremento del precio del pan como un ejemplo del impacto que, según dijo, enfrenta la población.

El ejecutivo reiteró que el transporte cochabambino acatará el paro del lunes y pidió al Gobierno reflexionar sobre las demandas antes de que se concreten las medidas de presión.