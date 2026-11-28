Efectivos de la Policía Boliviana, en estrecha coordinación con el Ministerio Público, ejecutan intensos operativos y allanamientos en la zona norte de Santa Cruz tras la denuncia de un presunto secuestro.

De acuerdo con los reportes iniciales, sujetos desconocidos irrumpieron en el inmueble de la persona afectada y la sacaron del lugar con rumbo desconocido.

De manera paralela a las intervenciones físicas en distintos puntos de la zona, un equipo especializado de investigadores recolecta grabaciones de cámaras de seguridad cercanas al lugar del suceso.

Este material audiovisual resulta clave para reconstruir la ruta de escape de los responsables y lograr su plena identificación en las próximas horas.

Resguardo y declaración informativa

Según un informe preliminar, la víctima ya se encuentra bajo el resguardo de las fuerzas del orden y presta su declaración informativa ante los fiscales asignados al caso.

Mientras las diligencias continúan en curso en la capital cruceña, se aguarda un pronunciamiento oficial de las autoridades competentes con mayores detalles sobre los resultados de estas intervenciones.