¡El pantano vuelve a tener novedades! DreamWorks Animation lanzó un nuevo adelanto de Shrek 5 y sorprendió a los seguidores al mostrar por primera vez el renovado aspecto de Dragona, uno de los personajes más queridos de la franquicia.

El teaser, difundido este sábado 28 de noviembre de 2026 en las redes oficiales de la saga, dura apenas 10 segundos, pero fue suficiente para despertar la curiosidad de los fanáticos, especialmente porque la pareja de Burro no había aparecido en los avances anteriores.

En las imágenes se observa a Shrek conduciendo un carruaje con forma de cebolla. Cuando abre la puerta, comienzan a salir Fiona, sus hijos, Pinocho, el Lobo Feroz, los tres cerditos, Jengibre, otros personajes clásicos, además de Burro y Dragona.

Uno de los detalles que más llamó la atención es la aparición de Burro cubierto de besos, en una escena que recupera el humor característico de su relación con Dragona.

Así luce Dragona en Shrek 5

La aparición de Dragona se convirtió en uno de los momentos más comentados del nuevo adelanto. Después de permanecer ausente en los primeros avances promocionales, el personaje finalmente mostró su diseño para esta quinta entrega.

Su renovada apariencia conserva los rasgos que la identificaron en las películas anteriores, aunque presenta cambios en sus colores, expresiones y detalles de animación.

La revelación también generó comentarios entre los seguidores, que ya habían debatido sobre el rediseño de Shrek, Fiona y Burro en los primeros materiales promocionales.

Los hijos de Shrek y Fiona ya son adolescentes

Otra de las novedades de la película será el crecimiento de los hijos de la pareja. Felicia, Fergus y Farkle, que aparecieron como bebés en Shrek tercero, regresarán convertidos en adolescentes.

Para la versión original en inglés, DreamWorks incorporó nuevas voces: Zendaya interpretará a Felicia, Marcello Hernández dará voz a Fergus y Skyler Gisondo interpretará a Farkle.

El elenco principal también recuperará a sus intérpretes originales: Mike Myers como Shrek, Eddie Murphy como Burro, Cameron Diaz como Fiona y Antonio Banderas como el Gato con Botas.

¿Cuándo se estrena Shrek 5?

La quinta película de la saga tiene previsto su estreno en cines el 30 de junio de 2027, según el calendario anunciado para Estados Unidos.

La fecha sufrió dos modificaciones anteriores. Inicialmente, la producción estaba prevista para julio de 2026 y posteriormente pasó al 23 de diciembre del mismo año, antes de establecerse el lanzamiento para 2027.

La nueva entrega llegará 17 años después de Shrek para siempre, estrenada en 2010, y reunirá nuevamente a los personajes que conquistaron a varias generaciones.

Mientras se conocen más detalles de la historia, el regreso de Dragona ya se convirtió en uno de los principales atractivos del nuevo adelanto. Ahora la pregunta entre los fanáticos es qué otras sorpresas prepara DreamWorks para el regreso del ogro más famoso del cine.