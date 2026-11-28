A diez años de la tragedia aérea de Chapecoense, el boliviano Erwin Tumiri, uno de los seis sobrevivientes del accidente del vuelo 2933 de LaMia, recordó los momentos previos al impacto, las señales que le llamaron la atención durante el viaje y cómo logró salir con vida de una de las peores tragedias de la historia del fútbol.

En una entrevista con TN, reconstruyó aquella jornada del 28 de noviembre de 2016 y contó detalles que todavía lo conmueven.

Tumiri, que entonces tenía 25 años, trabajaba como técnico de mantenimiento aeronáutico y formaba parte de la tripulación. Viajaba en un asiento auxiliar ubicado en la parte trasera del avión, desde donde pudo observar parte de lo que ocurrió durante el trayecto hacia Medellín, Colombia.

Tumirí, uno de los sobrevivientes de la tragedia del Chapecoense. (Foto: AP)

Antes de salir de su casa, su madre le pidió que tuviera cuidado porque había soñado algo extraño. “Mi mamá me decía: ‘Te vas a cuidar, he soñado algo’. Yo le decía: ‘No te preocupes, mami. Voy a llegar, como siempre’”, recordó.

Uno de los detalles que más le llamó la atención antes del despegue fue el cambio en la planificación del vuelo. Según relató, inicialmente le habían informado que realizarían una parada en Cobija para cargar combustible, como había ocurrido en otros viajes, pero finalmente les indicaron que viajarían directamente a Colombia.

“Se me hizo algo raro. Yo creía que íbamos a ir a cargar combustible, pero al final me dijeron que íbamos directo”, contó. Sin embargo, aseguró que confió en la planificación de la tripulación y continuó con sus labores de mantenimiento.

Tumiri era técnico de mantenimiento aeronáutico y formaba parte de la tripulación del vuelo 2933. (Foto: EFE)

Durante la aproximación a Medellín comenzó a percibir movimientos y vibraciones que inicialmente confundió con el aterrizaje. Después comprendió que los motores se estaban apagando.

“Yo creí que habíamos aterrizado, pero no. Después, analizando las cosas, me di cuenta de que había sido un motor que había vibrado. Después el segundo y así constantemente. Los motores se iban apagando”, relató. También recordó que dejó de escuchar el sonido habitual de la aeronave y que solamente se percibía el viento.

El impacto lo sorprendió en medio de la oscuridad. Cuando reaccionó, estaba entre los restos del avión, con heridas en el mentón y el brazo izquierdo. “Me levanté y me toqué los pies, las extremidades, todo. Vi que estaba completo. Lo único que dije fue: ‘Gracias, Señor, gracias por darme una oportunidad’”, recordó.

Así quedó el avión de Lamia del vuelo 2933. (Foto: AP)

En medio de la emergencia también consiguió rescatar a Ximena Suárez, una de las azafatas sobrevivientes, a quien encontró atrapada entre los restos de la aeronave. “La fui llevando a un lugar más alto. La arrastré, porque no podía caminar bien”, contó.

El accidente dejó 71 personas fallecidas y seis sobrevivientes. La investigación oficial determinó que la aeronave se quedó sin combustible durante la aproximación a Medellín y señaló fallas en la planificación del vuelo.

A pesar de las secuelas físicas y emocionales, el boliviano no abandonó la aviación. Desde 2021 trabaja en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y mantiene su licencia de piloto privado.

Trabaja en la Dirección General de Aeronáutica Civil de Bolivia. (Foto: erwin.tumiri/Instagram)