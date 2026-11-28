La Policía de Cochabamba denunció que algunos manifestantes estarían fingiendo agresiones durante las movilizaciones del Magisterio Urbano. Como prueba, el Comando Departamental difundió un video en el que se observa a un maestro lanzarse al piso cuando se encontraba frente a efectivos policiales, imágenes que posteriormente se viralizaron en redes sociales.

El registro generó cuestionamientos sobre el comportamiento de los movilizados y fue presentado por la institución policial como evidencia de una supuesta simulación de agresión contra los uniformados.

Consultados sobre el hecho, maestros justificaron la reacción del docente y aseguraron que buscaba impedir el avance de la Policía, luego de que, según denunciaron, durante la mañana fueron golpeados y amedrentados.

"Eso ha sido para que ya no avance la Policía y no nos amedrenten más, porque en la mañana nos han pateado, nos han golpeado sin ningún motivo", manifestó uno de los profesores.

Maestros exigen liberar a cuatro detenidos

En medio de las denuncias cruzadas, maestros urbanos instalaron una vigilia en puertas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para exigir la liberación de cuatro dirigentes aprehendidos durante las protestas.

Los representantes del sector acusaron a los uniformados de utilizar la fuerza contra los movilizados y afirmaron que tienen afiliados heridos, entre ellos mujeres. También aseguraron contar con fotografías y otros elementos para respaldar sus denuncias.

La dirigencia anunció que permanecerá en vigilia hasta el mediodía y que, si no obtiene una respuesta, convocará a una asamblea para definir nuevas medidas de presión.