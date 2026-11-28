Un cuerpo sin vida fue encontrado dentro de dos bolsas de yute negras en plena vía pública, en inmediaciones de la comunidad ayorea, sobre la avenida Jenecherú, en Santa Cruz de la Sierra. El hallazgo se registró este sábado 28 de noviembre.

De acuerdo con el reporte policial, un vehículo tipo minibús, de color plateado con verde, habría dejado el cuerpo sobre la calzada y posteriormente se retiró del lugar. Esta versión fue proporcionada por comunarios de la zona.

Uno de los vecinos informó que, según las versiones de otros habitantes, se trataría de un hombre que anteriormente se había trasladado al área rural para trabajar.

Tras recibir la alerta, efectivos policiales se constituyeron en el lugar y solicitaron la presencia de personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), de la División de Homicidios, para realizar el levantamiento legal del cuerpo e iniciar las investigaciones.

Hasta el momento, no se confirmó la identidad de la víctima ni las circunstancias de su muerte.