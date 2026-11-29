El dólar paralelo registró variaciones en sus cotizaciones durante la jornada de este sábado 28 de noviembre en Bolivia, según los datos publicados por el portal dolarboliviahoy.com.

Durante la mañana, el precio de compra se ubicaba en Bs 12,03, mientras que la venta también alcanzaba los Bs 12,03, manteniendo el mismo valor para ambas operaciones.

Sin embargo, en la actualización de la tarde, la cotización de compra descendió a Bs 11,99, mientras que el precio de venta subió a Bs 12,08, mostrando un comportamiento diferente entre ambos valores.

De esta manera, la cotización de compra bajó cuatro centavos, mientras que la venta registró un incremento de cinco centavos respecto a los precios de la mañana.

¿A cuánto está el dólar oficial?

En el mercado oficial, el Banco Central de Bolivia (BCB) mantiene el tipo de cambio en Bs 11,90 por dólar.

Según los datos del ente emisor, esta cotización tiene vigencia desde el sábado 28 hasta el lunes 30 de noviembre, por lo que no presenta variaciones durante este periodo.