El pago del Aguinaldo de Navidad correspondiente a la gestión 2026 deberá realizarse hasta el domingo 20 de diciembre, tanto para los trabajadores del sector público como del privado, según el instructivo emitido por el Ministerio de Trabajo.

El beneficio equivale a un mes de sueldo para los empleados y a 25 días de salario para los obreros. En el sector privado, el cálculo se realiza tomando como base el promedio del total ganado durante los últimos tres meses anteriores al pago.

Para determinar el monto se consideran el sueldo básico, comisiones, bono de antigüedad, horas extraordinarias, recargos por trabajo nocturno, feriados y domingos trabajados, además de otros ingresos que tengan carácter permanente, regular y continuo.

En el caso de los trabajadores que no hayan cumplido un año de servicio, pero reúnan los requisitos establecidos por ley, el pago se efectuará de manera

proporcional por duodécimas.

Mientras que para los funcionarios públicos sujetos al Estatuto del Funcionario Público, se tomará en cuenta el promedio de las remuneraciones percibidas durante el último trimestre, con las exclusiones previstas en la normativa.

El Ministerio de Trabajo también recordó que el aguinaldo debe pagarse íntegramente en dinero, sin descuentos, retenciones ni compensaciones. En caso de incumplimiento del plazo en el sector privado, corresponde el pago doble del beneficio.

Por otra parte, los empleadores y las entidades públicas deberán presentar las planillas de pago mediante la Oficina Virtual de Trámites (OVT) hasta el miércoles 30 de diciembre de 2026.