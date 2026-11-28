Los productores y las micro, pequeñas y medianas empresas vinculadas a la cadena productiva y logística podrán acceder a financiamiento mediante el Fideicomiso Impulso Productivo, un mecanismo habilitado por el Gobierno nacional que dispone de Bs 800 millones en créditos para fortalecer la producción nacional.

El beneficio funciona a través del Banco Unión, que canaliza los recursos provenientes del Tesoro General de la Nación (TGN). Los interesados pueden solicitar préstamos para cubrir necesidades de sus actividades productivas, como la compra de insumos y materia prima, adquisición de maquinaria y equipos, o ampliación de sus negocios.

¿Cómo funciona el financiamiento?

Los créditos se otorgan de acuerdo con el segmento al que pertenece el solicitante y el destino del dinero. El programa contempla tres categorías: microcrédito, MyPE y PyME, con montos que van desde Bs 1.000 hasta Bs 15 millones.

Las condiciones financieras establecen tasas de interés de hasta el 6% anual, con plazos de hasta 12 meses para determinados segmentos, y de hasta el 6,5% anual, con periodos de hasta ocho años para otros tipos de financiamiento.

Además, se aceptan diferentes modalidades de garantía, que estarán sujetas a la evaluación correspondiente del Banco Unión.

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Los productores y empresarios interesados pueden solicitar información e iniciar la gestión de su crédito mediante la página web www.bancounion.com.bo, la línea gratuita 800 10 2872, el WhatsApp 682 23223 o en cualquiera de las agencias de la entidad financiera a nivel nacional.