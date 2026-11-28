El Gobierno habilitó un fondo de Bs 800 millones destinado a financiar la producción nacional. Los montos dependerán del segmento crediticio al que pertenezca el solicitante: microcrédito, MyPE o PyME.

A través del fideicomiso 'Impulso Productivo', productores y micro, pequeñas y medianas empresas podrán acceder a financiamiento para fortalecer sus actividades económicas, adquirir insumos y materia prima, comprar maquinaria, equipos o ampliar sus negocios.

Los montos establecidos van desde Bs 1.000 hasta Bs 250.000 para el segmento de microcrédito; de Bs 250.001 a Bs 2,7 millones para las micro y pequeñas empresas (MyPE); y de Bs 2.700.001 hasta Bs 15 millones para las pequeñas y medianas empresas (PyME).

En cuanto a las condiciones, los créditos destinados a la compra de insumos y materia prima tendrán una tasa de interés anual de hasta el 6%, con un plazo máximo de 12 meses. El financiamiento para maquinaria, equipos y ampliación de negocios tendrá una tasa de hasta el 6,5% anual y un plazo de hasta ocho años.

El fondo cuenta con Bs 800 millones provenientes de recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), que fueron recuperados de fideicomisos anteriores y serán canalizados mediante Banco Unión.

Además, se informó que los solicitantes podrán presentar diferentes tipos de garantías, sujetas a evaluación. Los interesados pueden acudir a cualquier agencia de Banco Unión, ingresar a su página web www.bancounion.com.bo o comunicarse a la línea gratuita 800 10 2872 y al WhatsApp 682 23223.