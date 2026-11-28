Un doble homicidio se registró este sábado, cerca del mediodía, en el barrio San Vicente, sobre la calle Ejército, en Trinidad, donde dos personas perdieron la vida tras recibir varios impactos de arma de fuego.

Las víctimas fueron identificadas como Omar Guajia y Durley Chao Callau, quienes fallecieron en el lugar producto de las heridas provocadas por los disparos.

Foto: Red Chiquitana de Comunicación

De acuerdo con información preliminar, el presunto autor del hecho fue identificado como Luis Alexis Campoverde Ralde, quien sería funcionario policial y fue aprehendido tras el crimen.

El sospechoso se encuentra en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del doble asesinato.

Las primeras versiones apuntan a que el hecho de sangre estaría relacionado con presuntos problemas pasionales. Sin embargo, esta hipótesis deberá ser confirmada por las autoridades durante el proceso investigativo.