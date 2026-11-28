La Policía investiga las circunstancias de un caso que dejó dos personas fallecidas en Trinidad. El principal sospechoso fue aprehendido y las autoridades buscan esclarecer los motivos del hecho.
28/11/2026 19:06
Escuchar esta nota
Un doble homicidio se registró este sábado, cerca del mediodía, en el barrio San Vicente, sobre la calle Ejército, en Trinidad, donde dos personas perdieron la vida tras recibir varios impactos de arma de fuego.
Las víctimas fueron identificadas como Omar Guajia y Durley Chao Callau, quienes fallecieron en el lugar producto de las heridas provocadas por los disparos.
De acuerdo con información preliminar, el presunto autor del hecho fue identificado como Luis Alexis Campoverde Ralde, quien sería funcionario policial y fue aprehendido tras el crimen.
El sospechoso se encuentra en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del doble asesinato.
Las primeras versiones apuntan a que el hecho de sangre estaría relacionado con presuntos problemas pasionales. Sin embargo, esta hipótesis deberá ser confirmada por las autoridades durante el proceso investigativo.
Mira la programación en Red Uno Play