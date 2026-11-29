Un hombre de 46 años, perteneciente a la comunidad ayorea, salió el pasado 14 de noviembre a trabajar en una propiedad del municipio de Cabezas, pero días después su cuerpo fue trasladado envuelto hasta inmediaciones de su domicilio en Santa Cruz. La Fiscalía investiga las circunstancias de su muerte.

El fiscal Daniel Ortuño informó que ya se tomó contacto con una persona que trabajaba junto al fallecido y con un familiar de la víctima. Según las primeras versiones recogidas, el hombre padecía una enfermedad, aunque todavía se espera el resultado de la autopsia.

“Conocemos, de acuerdo con la versión que han dado personas que acompañaban el trabajo a la persona fallecida, que él ya padecía de una enfermedad. Entonces, vamos a saber, una vez realizada la autopsia médico-legal, si falleció producto de una enfermedad o fueron otras causas”, explicó.

Ortuño también señaló que se investigará la manera en que fue trasladado el cadáver desde Cabezas. Para ello, se convocará a declarar a todas las personas que estuvieron dentro del vehículo utilizado para transportar el cuerpo.

La autoridad indicó que también se identificó a las personas que estaban vinculadas laboralmente con el fallecido, quienes serán convocadas en calidad de testigos para aportar información sobre lo sucedido.

La investigación busca determinar qué ocurrió con el hombre desde que salió a trabajar y establecer si su muerte se produjo por causas naturales o por otras circunstancias.