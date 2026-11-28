El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este sábado un preacuerdo con el Gobierno de Brasil para la llegada de 28 blindados a su país con el fin de reforzar las Fuerzas Armadas.



Paz participó en un acto por los 216 años de vida del Ejército boliviano y estuvo acompañado del ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, y jefes militares del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada.



“Estamos en un preacuerdo (...) y estamos en el cierre de las últimas tratativas con el hermano país de Brasil para que 28 blindados puedan llegar a nuestro Ejército, a nuestras Fuerzas Armadas”, afirmó Paz.



El presidente boliviano agradeció a las Fuerzas Armadas por su trabajo en este primer año de gestión, que cumplió el pasado 8 de noviembre, en especial su "apoyo" en la lucha contra el narcotráfico y el narcoterrorismo.



Afirmó que sacará adelante a la institución militar porque "forma parte importante de la patria".



"Agradecido con nuestras Fuerzas Armadas que en los momentos puntuales de la historia siempre está presente, siempre está presente para sacar la patria adelante”, sostuvo Paz.



Contó además que durante la reunión con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, realiza el viernes en Lima, se llegaron a acuerdos para que las fuerzas militares de ambos países trabajen "con los recursos del lago Titicaca", que comparten las dos naciones.



En marzo de este año, Paz visitó al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para acordar entre otros puntos, una "relación más pragmática" y firmaron varios acuerdos de interés común.



Brasil tiene con Bolivia su mayor frontera terrestre, con 3.400 kilómetros de extensión, ambos países tienen una relación histórica en el sector de energía y son socios en importantes proyectos, como la hidrovía Paraguay-Paraná. EFE