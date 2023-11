“Queremos justicia”: Familiares y amigos velan a Marlene, presunta víctima de feminicidio

La Paz, Bolivia

En medio de un panorama desolador, la familia de Marlene Paucara de 28 años; que perdió la vida tras caer del tercer piso de su domicilio; pide justicia y establecer sanciones por la muerte de su ser querido.

“Es verdad que ayer he sabido yo, a eso de las 6 de la mañana y he ido al hospital cuando mi sobrina tenia todavía signos vitales, casi más de una hora ha aguantado y falleció, sólo queremos que se investigue, el sindicado indica que hemos llegado, se ha subido al tercer piso y se lanzó, no creemos eso”, indicó Nicanor, tío de la víctima.