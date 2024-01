¿Quién es Mario Aguilera? Conozca el perfil del gobernador interino de Santa Cruz

Santa Cruz, Bolivia

Este viernes, Mario Joaquín Aguilera Cirbián, arquitecto de profesión y destacado institucionalista cruceño, asumió oficialmente como Gobernador de Santa Cruz en cumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1021/2023-S4. La resolución judicial dicta que Aguilera debe liderar la administración departamental mientras el titular, Luis Fernando Camacho, permanece detenido en la cárcel de Chonchocoro, en La Paz.

“Me considero un técnico comprometido con el desarrollo regional. Es así que, de acuerdo con este perfil, llegué a ser presidente del Comité Consultivo Técnico Departamental, director de la Federación de Profesionales de Bolivia y vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz. Además, asumí la presidencia del Colegio de Arquitectos en dos gestiones (2014 y 2022). En 2018, presidí la Comisión de Planificación Integral Metropolitana de Santa Cruz de la Sierra”, agregó.

Su incursión en la política data de 2020, cuando se convirtió en jefe de campaña de Creemos, liderando la candidatura presidencial de Luis Fernando Camacho. En las elecciones subnacionales de 2021, Aguilera asumió la candidatura a vicegobernador, y juntos ganaron con un 55% de los votos.

En su primer discurso como Gobernador en suplencia, Aguilera expresó su compromiso de dar continuidad a la gestión de Camacho, pero con la disposición de realizar correcciones donde sea necesario. Adelantó que una de sus primeras acciones será la aplicación de una auditoría para evaluar el estado de la administración departamental.

Aguilera dejó claro que no renunciará al cargo, como se sugirió en algunos sectores, y destacó que asume la suplencia siguiendo las órdenes judiciales. Enfatizó “Hoy damos cumplimiento a esta sentencia que ordena que mi persona debe asumir la suplencia del cargo de gobernador, en más de una ocasión lo indique el gobernador electo es Luis Fernando Camacho Vaca, su servidor Mario Aguilera elegido como vicegobernador, será gobernador en ejercicio entre tanto nuestro gobernador continúe detenido como reza la sentencia”.

“Hay que dejar claro que esto no es algo que yo haya buscado. Estoy cumpliendo una sentencia que yo no interpuse, dispuesta por un tribunal que no elegí y requisada por un Tribunal Constitucional que yo no voté. Pero no nos deja una alternativa, ante la cual tengo dos opciones: cumplir o ser detenido”, concluyó.